Polizei Düren

POL-DN: Brandstifter fängt selbst Feuer und flüchtet - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Als er in der Nacht zu Montag einen Pkw mutwillig in Brand setzte, fing die Kleidung eines bisher Unbekannten selbst Feuer. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Mann gesehen haben.

Am Sonntag um 23:37 Uhr bemerkte die Polizei im Rahmen einer Streife einen brennenden Pkw in der Akazienstraße in Birkesdorf. Die Beamten konnten die Flammen, die circa ein Meter hoch aus dem Fahrzeug schlugen, selbstständig löschen. Der Wagen war vor einem Wohnhaus geparkt gewesen.

Erste Ermittlungen weisen darauf hin, dass es sich um Brandstiftung handelt. Hinweise lassen den Schluss zu, dass die Kleidung des Täters Feuer fing während er das Auto in Brand setzte und er sich im Laufe der Flucht die Oberbekleidung auszog. Dann kehrte er oberkörperfrei noch einmal zum Tatort zurück.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können oder den Mann auf seiner Flucht gesehen haben, sich zu melden. Unter der 02421 949-8125 erreichen Sie den zuständigen Sachbearbeiter. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

