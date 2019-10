Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung zwischen Großeltern und Enkel

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Samstag, 19.10.19, gg. 10.00 Uhr, kam es in der Gartenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Mann und dessen 78-jähriger Großmutter. Hierbei schlug der Mann seiner Großmutter mit der Faust auf den linken Oberarm und spuckte sie anschließend an. Während dieser Auseinandersetzung bedrohte und beleidigte der 24-jährige Mann noch seinen 80-jährigen Großvater. Der 24-jährige Mann war beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort, konnte aber im Nahbereich durch die Polizei angetroffen werden. Bei seiner Befragung gab der Mann an, dass ihn seine Großmutter ebenfalls geschlagen hätte. Eine sofortige ärztliche Behandlung von den Beteiligten war nicht erforderlich. Die Großeltern erteilten zudem ihrem Enkel ein Hausverbot.

