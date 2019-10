Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchdiebstahl in Pkw

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Samstag, 19.10.19, parkte in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 18.15 Uhr, in der Fuggerstraße in Ludwigshafen ein rot / grauer Smart einer 58-jähriger Frau aus Ludwigshafen. Durch unbekannte Täter wurde die linke vordere Seitenscheibe des Pkws eingeschlagen und eine im Innenraum des Fahrzeuges befindliche Handtasche samt Inhalt entwendet (Schaden ca. 1.400 Euro). Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

