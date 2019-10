Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Oppau - Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Fahrzeuginsassen

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Samstag den 19.10.2019 gegen 09:48 Uhr ereignete sich in der Friesenheimer Straße im Ludwigshafener Stadtteil Oppau ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Zwei Personenkraftwagen stießen im Begegnungsverkehr frontal zusammen. Drei Insassen eines der beteiligten Fahrzeuge erlitten schwere Verletzungen und wurden entsprechend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst musste der betroffene Straßenabschnitt komplett gesperrt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-2222 oder per Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell