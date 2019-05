Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt, Kieler Straße / Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht heute in Bönningstedt bittet die Polizei um Hinweise. Gegen 08.45 Uhr fuhr ein weißer Lkw mit dem amtlichen Teilkennzeichen SO-P...auf der Kieler Straße in Richtung Hasloh. In Höhe Eisdiele berührte er einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Jeep. Trotzdem fuhr der Lkw-Fahrer weiter. An dem Jeep wurden der linke Außenspiegel, die Stoßstange und die Radabdeckung beschädigt. Am Lkw riss der rechte Außenspiegel ab. Die Polizei Bönningstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Unfallverursacher, Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 040-55601090 zu melden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell