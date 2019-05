Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Harksheide, Schützenwall / Polizei erbittet Hinweise nach Buntmetalldiebstahl

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende stahlen Diebe in Norderstedt, Harksheide, Buntmetall und hinterließen dabei großen Sachschaden. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, den 17.05.19, 16:00 Uhr, bis Montag, den 20.05.19, 03:00 Uhr, Zugang zu einer Lagerhalle mit Keller im Schützenwall. Hier rissen sie sämtliche Kupferkabel und Kupferrohre aus der Wand bzw. demontierten sie. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 5000 Euro. Zusätzlich entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Wer hat den Diebstahl gesehen oder gehört? Wem wurde möglicherweise das Diebesgut angeboten?

