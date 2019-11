Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Einbruch in Vereinsheim (74/1411)

Speyer (ots)

14.11.2019

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag in das Vereinsheim des ASV Heiligenstein in Römerberg ein und entwendeten dort einen Beamer samt Deckenhalterung, eine GIGA Vodafone Box mit Sim-Karte, eine Bluetooth Musikbox, ein Laptop, eine Thekenlampe sowie 70 EUR Bargeld. In das Vereinsheim gelangte/n der/die Täter über die Holztür eines angrenzenden Nebengebäudes, welche gewaltsam geöffnet wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Vor Ort konnten keine Hinweise auf den/die Täter erlangt werden. Zeugen, welche in der Nacht zum Donnerstag im Bereich "In den Rauhweiden" verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

