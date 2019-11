Polizei Aachen

POL-AC: Drei Kleintransporter nach Brand schwer beschädigt

Gestern Abend (20.11.2019) gegen 23.15 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen Brand auf dem Gelände einer Mietfahrzeugfirma am Grünen Weg. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannten bereits zwei dort abgestellte Kleintransporter lichterloh. Ein dritter in direkter Nähe geparkter Transporter wurde ebenfalls durch die Hitze des Feuers in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 60.000 Euro; verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.(pw)

