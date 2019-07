Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verbotene Symbole

Northeim (ots)

Einbeck, Hoher Weg - Sonntag, 30.06.2019, 18.15 Uhr

EINBECK (fal) - Am Sonntag gegen 18.15 Uhr stellte eine Streife der Einbecker Polizei verbotene rechte Symbole im Betonsockel der Fußgängerbrücke über die Ilme fest. Die Symbole waren nach ersten Feststellungen kurz zu vor mit einem Stein in den Beton geritzt worden. Tatverdächtig sind derzeit zwei 29 und 20 Jahre alte Einbecker, die von den Polizeibeamten in der Nähe des Tatortes angetroffen wurden. Die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen werden beim Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Northeim geführt.

