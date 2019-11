Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall im Kreisverkehr - Sachschaden von mehreren tausend Euro

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam am Samstagabend, 09.11.2019, gegen 19.40 Uhr, ein 32-jähriger Fahrer eines Mercedes beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Nollinger Straße / B316 von der Fahrbahn ab. Er überfuhr hierbei zunächst eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und kam schließlich auf dem Kreisverkehr selbst zum Stehen. An dem Auto und dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der stark beschädigte Mercedes musste im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen werden.

