Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte-Herringhausen: Bushaltestelle beschädigt

Bohmte (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte das Wartehäuschen der Bushaltestelle "Feldkamp" an der Hunteburger Straße beschädigt. Gegen 23.40 Uhr wurde eine Glasscheibe des Wartehäuschens ganz offensichtlich mutwillig zerstört. Anwohner hatten noch das Klirren der Scheibe und die Stimmen mehrerer junger Leute gehört und die Polizei benachrichtigt. Die Fahndung einer Funkstreife nach den Personen blieb aber erfolglos. Der entstandene Schaden wurde von den Beamten auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Die Bohmter Polizei bitte um Hinweise in der Sache. Wer zu der betreffenden Zeit eine Personengruppe im Ortsteil Feldkamp gesehen hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05471-9710.

