Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Mann wird unter Auto eingeklemmt

Freiburg (ots)

Bei Arbeiten am Auto eines Bekannten wurde am Sonntagmittag, 10.11.2019, ein Mann in Lottstetten eingeklemmt. Mit Hilfe eines Nachbarn und der Bekannten konnte der 42-jährige noch vor Eintreffen der verständigten Feuerwehr befreit werden. Er kam mit Prellungen ins Krankenhaus. Gegen 15:45 Uhr war es zum Unglück gekommen, als der Mann am Auto eines Bekannten die Kardanwelle austauschen wollte. Hierzu wurde der schwere SUV mit einem Wagenheber angehoben. Plötzlich geriet der Wagen ins Wanken und rutschte vom Wagenheber. Der 42-jährige, der unter dem Wagen lag, wurde eingeklemmt. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit einem Notarzt im Einsatz.

