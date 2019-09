Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ludgeristiege/ Radfahrerin stürzt in Baugrube

Coesfeld (ots)

Eine 69-jährige Lüdinghauserin hat sich am Dienstagabend (24. September) gegen 21.20 Uhr bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war mit ihrem Rad auf der Ludgeristiege unterwegs und stürzte in eine nach ersten Erkenntnissen unzureichend gesicherte Baugrube. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Dülmen zu melden: 02594/7930

