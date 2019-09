Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Otto-Hahn-Straße/ Benebelter Schrottdieb

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (25. September) beobachtete ein Zeuge einen Schrottdiebstahl auf dem Nottulner Wertstoffhof und rief die Polizei. Die Beamten trafen einen 34-jährigen Nottulner an, der Teile aus einem Elektroschrottcontainer in seinen Wagen geladen hatte. Den Verdacht, dass der Nottulner unter Drogeneinfluss stand, erhärtete ein Schnelltest. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls sowie wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung.

