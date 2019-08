Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 26.08.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti / Stadt Seesen

Ein unbekannter Täter beschädigte am Wochenende durch das Besprühen von rotem Farbspray in Form einer Aufschrift die Außenfassade der Gebäude in der Lange Straße in Seesen. Täterbeschreibungen liegen vor. Unter anderem soll der männliche Täter mit einem silbernen Fahrrad im Wohngebiet unterwegs sein.

Fahren unter Drogeneinfluss und weitere Straftaten / Seesen - OT Ildehausen

Am So. gegen 22:15 Uhr, konnte im Zuge einer Verkehrskontrolle beim Fahrzeugführer eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und bei der Durchsuchung des Pkw noch Betäubungsmittel und ein Schlagring aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aufgefundener Hund - Dackel / Stadt Seesen

Am So, 08:15 Uhr, findet eine Frau beim Spazierengehen in der Parkanlage/Schützenallee einen herrenlosen Dackel (Hündin/ schwarz mit hellbraunen Pfoten) und verständigt umgehend die Polizei. Am Dackel konnte keine Marke festgestellt werden, worauf man hätte auf den Besitzer des Hundes schließen können. Bis auf Weiteres bleibt der Dackel wie vereinbart bei der Finderin. Tierbeauftragte der Stadt Seesen wird informiert.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der oben bezeichneten Straftaten führen können, wenden sie sich bitte an das

Polizeikommisariat Seesen Frankfurter Straße 4 / 38723 Seesen Tel.: 05381 / 944-0 (SK)

