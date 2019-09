Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße/ Fahndung nach Tankstellenräuber - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Dienstagabend (24. September) eine Tankstelle an der Münsterstraße in Billerbeck überfallen. Der Unbekannte betrat das Tankstellengebäude gegen 21.30 Uhr. Er bedrohte zwei Angestellte mit einem Messer und forderte sie auf, Geld aus der Kasse in eine mitgebrachte Plastiktüte zu packen. Dann flüchtete er zu Fuß Richtung Sandweg. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, bekleidet mit heller Jeans, schwarzer Jacke mit Kapuze, Sturmhaube über das Gesicht gezogen und grauen Turnschuhen. Gesprochen hat der Täter kaum, er gab lediglich ein osteuropäisches Schimpfwort von sich. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

