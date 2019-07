Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 4.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Straße "Am Riedbaum". Ein aus der Straße " Am Riedbaum" kommender 63-jähriger Pkw-Lenker wollte an der Kreuzung in die Binger Straße einbiegen. Da er nach eigenen Angaben bereits nach links in die Binger Straße nach dem Verkehr sah, fuhr er auf das vor ihm an der Kreuzung stehende Auto einer 69-jährigen Frau auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Sigmaringen

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 08.45 Uhr, im Parkhaus Prinzengarten zu einem Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen rückwärts eingeparkten VW und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, entgegen.

Gammertingen

Sachbeschädigung an Pkw

Ein unbekannter Täter hat zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 13.00 Uhr, einen in der Lindenstraße abgestellten Ford Focus beschädigt und einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Der Unbekannte schlug mit einem stumpfen Gegenstand gegen die Türen sowie den Außenspiegel auf der Fahrerseite ab. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu wenden.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 11.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 19.00 Uhr in der Straße "Im Ehnried" ereignet hat. Ein 75-jähriger Autofahrer war aus Richtung der Straße "Am Feldweg" unterwegs und wollte in die Straße "Im Ehnried" in Richtung Stockacher Straße abbiegen. Vermutlich aufgrund des hoch gewachsenen Mais und der tief stehenden Sonne übersah er einen von der Stockacher Straße kommenden, die Straße "Im Ehnried" befahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw. Der 75-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug frontal in die Fahrertüre des Fahrzeugs, dessen 20- jähriger Fahrer hierbei leicht verletzt wurde. Der Pkw des jungen Mannes, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.

Meßkirch

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hat sich ein 15-Jähriger zu verantworten, der am Dienstag kurz nach 14.00 Uhr von Beamten der Verkehrspolizei Sigmaringen im Mühlenweg kontrolliert wurde. Wie sich herausstellte, hatte der Motorroller-Fahrer nicht die notwendige Fahrerlaubnis. Nach eigenen Angaben sei der 15-Jährige lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung und die Höchstgeschwindigkeit des Rollers soll aufgrund technischer Veränderungen bei etwa bei 70 km/h liegen.

Schnell / Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell