POL-COE: Dülmen, Karthaus, Weddern

Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine schwerverletzte Autofahrerin flog ein Rettungshubschrauber nach einem Verkehrsunfall am Dienstag in ein Krankenhaus. Die 75-jähriger Coesfelderin befuhr mit ihrem Auto die K57 von Karthaus in Richtung Rorup. Dort kam ihr eine 24-jährige Dülmenerin mit ihrem Trecker entgegen. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Trecker. In Folge des Aufpralls schleuderte das Auto in den Straßengraben. Die Autofahrerin war in ihrem Auto eingeklemmt und musste aus dem Auto befreit werden. Anschließend flog sie der hinzugerufene Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K57 voll gesperrt.

