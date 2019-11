Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Einbruch in Bauhof

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 09.11.2019, wurde in den Bauhof der Gemeinde Murg eingebrochen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Am Samstagmittag wurde der Einbruch in das Betriebsgebäude in der Straße Am Bahndamm bemerkt. Ein Fenster zu den Umkleideräumlichkeiten war aufgehebelt worden. Drinnen wurde augenscheinlich nichts durchsucht.

