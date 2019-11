Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein

Friedlingen: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Bewohner bemerkt Täter - Zeugensuche

Zu einem versuchten Einbruch kam es am Samstag, den 09.11.2019, kurz vor 19:00 Uhr, in Weil am Rhein-Friedlingen im Bereich der Hauptstraße / Kleinhüninger Straße. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, über ein zum Lüften geöffnetes Fenster in eine Erdgeschosswohnung einzusteigen. Da hierbei Gegenstände in der Wohnung zu Boden fielen, wurden die anwesenden Bewohner auf den Einbruchsversuch aufmerksam. Der unbekannte Einbrecher flüchtete daraufhin ohne Beute. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 150 Euro. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein, 07621 9797-0, zu melden.

