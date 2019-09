Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Handy aus der Hand gerissen, Wiesbaden-Biebrich, Theodor-Heuss-Ring, Donnerstag, 19.09.2019, 12:45 Uhr

(ge) Am Donnerstagmittag wurde einer 19-jährigen Frau ihr Handy in der Nähe des Theodor-Heuss-Rings in Wiesbaden aus der Hand gerissen. Die 19-Jährige lief gegen 12:45 Uhr einen Querweg zwischen der Straße "Im Mühltal" und der Straße "An der Kupferlache" entlang. Auf Höhe des Klärwerks kam der 19-Jährigen ein unbekannter Mann entgegen. Während sie mit ihrem Handy beschäftigt war, ergriff der unbekannte Täter das Handy und floh hiermit in Richtung des 2.Rings. Der Täter sei ca. 19-20 Jahre alt, männlich und von kräftiger Statur. Weiterhin habe er kurze schwarze Haare. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Fahrkartenkontrolleurin attackiert, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Donnerstag, 19.09.2019, 09:00 Uhr,

(ge) Am Donnerstagmorgen flüchtete ein unbekannter Täter in der Dotzheimer Straße aus einem Bus der Linie 27 gewaltsam vor einer Fahrkartenkontrolleurin. Die Kontrolleurin wollte den Fahrgast gegen 09:00 Uhr auf eine gültige Fahrkarte kontrollieren. Daraufhin drückte der unbekannte Mann der Kontrolleurin den Unterarm gegen den Hals und schob sie so weit zurück, dass er aus dem Bus fliehen konnte. Hierbei zog sich die Kontrolleurin leichte Verletzungen am Hals zu. Der Unbekannte sei ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Weiterhin soll er ein "afrikanischer Phänotyp" sein und kurze schwarze Haare mit Rastalocken haben. Bekleidet war er mit einem grünen Kapuzenpullover, einer blauen Jeans, einer Jeansjacke und grauen Sneakers. Das 3.Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Diebstahl aus Wohnung, Wiesbaden-Biebrich, Friesenweg, Donnerstag, 19.09.2019, 14:15 Uhr bis 19:40 Uhr

(ge) Im Laufe des Donnerstags entwendeten unbekannte Täter mehrere Wertgegenstände aus einer Wohnung im Friesenweg in Wiesbaden-Biebrich. Die Täter verschafften sich auf bisher ungeklärte Weise Zugang zu der Wohnung und entwendeten hieraus mehrere Wertgegenstände im Wert von rund 1.500 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

4. Pflanzendiebe unterwegs, Wiesbaden-Dotzheim, Römergasse, Mittwoch, 18.09.2019, 23:00 Uhr - Donnerstag, 19.09.2019, 10:30 Uhr

(ge) Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag entwendeten unbekannte Täter mehrere Pflanzen in der Römergasse in Wiesbaden-Dotzheim. Die Täter gruben drei Pflanzen aus den draußen stehenden Pflanzenkübeln aus und entwendeten diese samt der Pflanzenerde. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von wenigen Hundert Euro. Das 3.Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

5. Versuchter Einbruch in Restaurant, Wiesbaden, Seerobenstraße, Donnerstag, 19.09.2019, 01:30 Uhr - 05:00 Uhr

(ge) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter in ein Restaurant in der Seerobenstraße in Wiesbaden einzubrechen. Die Unbekannten versuchten gewaltsam, die Haupteingangstür zu öffnen. Hieran scheiterten sie jedoch. Unverrichteter Dinge flüchteten sie daraufhin in bisher unbekannte Richtung. Bei dem versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

6. Reifen zerstochen, Mainz-Kastel, Rheinufer, Donnerstag, 19.09.2019, 06:30 Uhr - 19:20 Uhr

(ge) Am Donnerstag kam es im Laufe des Tages zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw am Rheinufer in Mainz-Kastel. Hier wurden bei einem schwarzen BMW X3 drei Reifen zerstochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

7. Auffahrunfall mit Leichtverletzten, Mainz-Kastel, Boeleckestraße, Donnerstag, 19.09.2019, 07:10 Uhr

(ge) Am Donnerstagmorgen kam es auf der Boecklestraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 29-jähriger und ein 56-jähriger Autofahrer befuhren gegen 07:10 Uhr die Boelckestraße in Richtung Otto-Suhr-Ring, als der 29-Jährige mit seinem Opel verkehrsbedingt an der Kreuzung an der Querstraße des Otto-Suhr-Rings aufgrund einer roten Ampel anhielt. Dies bemerkte der nachfolgende Autofahrer offensichtlich zu spät und fuhr mit seinem Lexus auf den Opel des vor ihm stehenden 29-Jährigen auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Der 29-Jährige wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt.

8. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Wiesbaden, Coulinstraße, Donnerstag, 19.09.2019, 19:00 Uhr - 21:50 Uhr

(ge) Am Donnerstagabend kam es im Coulinparkhaus in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Im Parkhaus stand auf der 2. Etage ein blauer Opel Astra, welcher zwischen 19:00 Uhr und 21:50 Uhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchiert wurde. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, floh dieser von der Unfallstelle. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Geparkter Volvo zerkratzt, Eltville, Erbach, Im Klemenacker, 17.09.2019, 21.25 Uhr bis 19.09.2019, 08.00 Uhr,

(pl)In Erbach wurde zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen die Beifahrerseite eines geparkten Volvos zerkratzt. Die Geschädigte hatte ihren Pkw am Dienstag gegen 21.30 Uhr in der Straße "Im Klemenacker" abgestellt und musste dann am Donnerstag gegen 08.00 Uhr die Beschädigungen feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

2. Unfall im Innenhof - Fußgängerin zwischen Auto und Mauer eingeklemmt, Eltville, Rheingauer Straße, 19.09.2019, 18.10 Uhr,

(pl)Im Innenhof eines Hauses in der Rheingauer Straße wurde am frühen Donnerstagabend eine 20-jährige Fußgängerin beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Die 20-Jährige hielt sich gegen 18.10 Uhr in dem Innenhof auf, als sie dort von dem Volvo einer 51-jährigen Autofahrerin erfasst und anschließend zwischen dem Wagen und einer Mauer eingeklemmt wurde. Die eingeklemmte junge Frau musste von der Feuerwehr befreit und aufgrund ihrer Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

3. Unfallflucht auf der B 275, Taunusstein, Bundesstraße 275, 06.09.2019, 06.30 Uhr,

(pl)Anfangs dieser Woche wurde bei der Idsteiner Polizei eine Unfallflucht zur Anzeige gebracht, welche sich bereits am Freitag, den 06.09.2019, auf der B 275 bei Idstein ereignet hat. Nach Angaben eines 56-jährigen Mannes war dieser am 06.09.2019 gegen 06.30 Uhr mit seinem grauen Audi A4 von Neuhof kommend auf der B 275 in Richtung Eschenhahn unterwegs, als ihm in einer langgezogenen Rechtskurve ein Motorrad entgegenkam, welches einen Kleinwagen überholte. Beim Überholen soll sich die Fahrerin oder aber der Fahrer des Motorrades soweit auf die Gegenfahrbahn geneigt haben, dass es zu einer seitlichen Kollision mit dem Audi kam. Die Unfallverursacherin oder aber der Unfallverursacher hielt nicht an, sondern setzte die Fahrt mit dem dunklen Motorrad einfach fort, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu informieren.

4. Mögliches Motorradrennen zwischen Kiedrich und Hausen - Zeugen gesucht, Landesstraße 3035, zwischen Schlangenbad-Hausen und Kiedrich, 16.09.2019, 16.45 Uhr bis 17.20 Uhr,

Am Montagnachmittag wurden der Polizei zwei Motorradfahrer gemeldet, die ein Rennen auf der Strecke zwischen Kiedrich und Schlangenbad-Hausen durchführen würden. Es handelte sich um eine grüne Kawasaki und eine rote BMW, die zwischen 16.45 Uhr und 17.20 Uhr die kurvenreiche L 3035 mehrfach rasant hoch- und runtergefahren sein sollen. Der Regionale Verkehrsdienst des Rheingau-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zu den beiden Motorradfahrern machen können oder denen die beiden auf dem genannten Streckenabschnitt aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer (06124) 9394-0 zu melden.

