Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Fenster an Realschule mit Stein eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einer Schule in der Scheffelstraße kam es Sonntagmorgen, 10.11.2019 gegen 02.00 Uhr. Unbekannte warfen mit einem Stein eine Klassenzimmerscheibe ein, dabei löste der Bewegungsmelder aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nähe der Realschule gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell