POL-DU: Friemersheim: Unfall - Wer ist gefahren?

Ein Unfall, gestohlene Kennzeichen und niemand will gefahren sein - doch einer hat die Autoschlüssel in der Tasche....

Ein Zeuge hatte am Mittwoch (1. April) gegen 19 Uhr die Polizei informiert, weil ihm das Verhalten von vier jungen Männern nach einem Unfall auf der Dahlingstraße seltsam vorkam. Sie waren augenscheinlich mit einem blauen Twingo gegen einen Bordstein gefahren, woraufhin die Airbags ausgelöst haben. Das Quartett versuchte den Wagen mit platten Reifen auf den Gehweg zu schieben. Als das nicht klappte, gingen sie zunächst weg. Drei (zwei x 19, 20) von ihnen kehrten zurück und blieben im Abstand von rund 50 Metern stehen. Den Beamten erzählten sie, dass sie nichts mit dem Wagen zu tun hätten. Der Halter des Renaults würde gerade einen Abschleppdienst holen - komme aber nicht zurück. Warum einer der Männer allerdings den Autoschlüssel in der Tasche hatte, konnten sie nicht erklären. Bei der Überprüfung kam heraus, warum die drei so herumgedruckst haben: Die Kennzeichen waren gestohlen. Die Polizisten ließen den Renault abschleppen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Fahrer und den Hintergründen aufgenommen.

