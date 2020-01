Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Sylvester

Sankt Aldegund (ots)

Am 31.12.2019 wurde im Zeitraum von 16.15 Uhr und 21.30 Uhr ein Porsche Cayman mit Feuerwerkskörpern beschossen. Hierdurch wurde das neue Fahrzeug an acht Stellen im Bereich der Fahrerseite eingedellt. Die Reparatur des Porsches dürfte sehr aufwendig sein und wohl bei 10.000 Euro liegen. Das Fahrzeug war in Sankt Aldegund am Moselstausee 16, im Bereich des Kriegerdenkmals, abgestellt.

Wer kann Hinweise auf den oder die Täter machen?

