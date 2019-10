Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Münzautomatenaufbruch

Obernkirchen (ots)

(PP) Am Freitag, dem 04.10.2019 versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr den Münzautomaten der SB-Waschanlage am Sülbecker Weg 25 in Obernkirchen erfolglos aufzubrechen. Anschließend wurde noch der Schlauch des Hochdruckreinigers zerschnitten. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 057248527 der Polizei in Oberkirchen mitzuteilen.

