Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradunfall auf der BAB 7 bei Homberg

Efze Erstmeldung

Fulda (ots)

Gegen 15.30 Uhr kam es heute auf der BAB 7 zwischen den AS Anschlussstelle Homeberg/Efze und Bad Hersfeld West in Fahrtrichtung Nord zu einem Verkehrsunfall. Dabei stürtzte ein Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Derzeit ist auch der Rettungshubschrauber Christoph 28 an der Unglücksstelle.

Hubertus Kümpel, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell