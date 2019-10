Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda (ots)

Am Sa., den 26.10.2019 um 16.53 Uhr befuhr ein Pkw- Fahrer aus Fulda bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage die Kreuzung der Dippelstr. in Richtung Bahnhofstr. Im Kreuzungsbereich erfasste er eine Radfahrerin (E- Bike/ Pedelec) aus Bad Hersfeld, welche aus Ri. Reichsstr. in Ri. Seilerweg die Dippelstr. fahrend überqueren wollte. Die Radfahrerin nutzte hierbei die gemeinsame Furt und Lichtzeichenanlage für Radfahrer und Fußgänger und querte die Fahrbahn der Dippelstr. bei Rotlicht. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin schwer - aber nicht lebensbedrohlich - verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen in das Klinikum Bad Hersfeld transportiert. Am Fahrrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, am Pkw Schaden im Frontbereich. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 1800,- Euro.

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, Scholz, PHK)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell