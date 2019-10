POL-OH: Pressemitteilungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall Flucht Freitag, 25.10.2019 zwischen 10:30 und 20:15 Uhr Bad Hersfeld, Heinrich-von-Stephan-Straße, Parkplatz OBI-Markt

Eine Mitarbeiterin des OBI-Marktes parkte ihren schwarzen Hyundai auf dem Parkplatz gegenüber des Obi-Baumarkts in Bad Hersfeld (Parkplatz neben Woolworth). Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich das verursachende Fahrzeug vom Unfallort, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro im Heckbereich und auf der Beifahrerseite des Hyundai. Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/9320 entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Freitag, 25.10.2019, 14:30 Uhr Bad Hersfeld, Hubertusweg

Eine 21-jährige Frau aus Bad Hersfeld befuhr den Gehweg entlang des Hubertusweges mit einem Fahrrad. Während des Fahrens führte sie ihren Hund an der Leine neben sich. Die Leine hielt sie dabei in der Hand. Im weiteren Verlauf stürzte junge Frau aufgrund erhöhter Geschwindigkeit vom Fahrrad und fiel auf den Asphalt. Bei dem Sturz prallte das Hinterrad des Fahrrads gegen den rechten Kotflügel eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs einer 22-jährigen Frau aus Alheim. An dem Fahrzeug, ein silberner VW Golf entstand leichter Blechschaden. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Kopfverletzungen und Schürfwunden, die im Klinikum Bad Hersfeld behandelt werden mussten.

