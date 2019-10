POL-OH: Nachtrag zu Unfallerstmeldung: Obersuhl L 3248 am 25.10.2019, gegen 15.50 Uhr

Polizeipräsidium Osthessen

Am 25.10.2019, gegen 15.50 Uhr kam es auf der L 3248 bei Obersuhl zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine männliche Person tödlich verletzt wurde. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen geriet in einer lang gezogenen Rechtskurve der Fahrer eines Kleinbusses auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem LKW. Der Fahrer des Kleinbusses wurde dabei tödlich verletzt. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Die Identität des Fahrers steht bislang noch nicht sicher fest. Weitere Maßnahmen zur Identifizierung der Person erfolgen am 26.10.2019. Der Fahrer des LKW wurde leicht verletzt. Zur genauen Unfallursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ein Kfz.-Gutachter wurde hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 22.000 EUR. Die Landesstraße war im Bereich der Unfallstelle für knapp 5,5 Stunden voll gesperrt.

