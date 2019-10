Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw in Hünfeld

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag, 25.10.19, in der Zeit von 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr stellte eine 34-jährige Hünfelderin ihre schwarze Mercedes-Limousine in der Friedrich-Ebert-Straße in Hünfeld ab.

Als sie am frühen Abend zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass ein unbekannter Täter mit einem nicht näher bestimmbaren spitzen Gegenstand auf einer Höhe von ca. 78 cm einen 128 cm langen Kratzer in die Beifahrerseite eingebracht hatte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

