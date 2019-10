POL-OH: Auffahrunfall im Bereich B 27 - Vorfahrt missachtet: 13.000 Euro Schaden - Kradfahrer bei Alleinunfall gestürzt

Polizeipräsidium Osthessen

Auffahrunfall im Bereich B 27

Fulda. Am 23.10.2019 kam es gegen 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Audi-Fahrerin aus Peterberg befuhr die B27 von der Abfahrt Kaiserwiesen kommend in Richtung Abfahrt Künzeller Straße. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte sie ein hinter ihr fahrender 26-jähriger aus Fulda zu spät und fuhr mit seinem VW-Golf auf ihr Fahrzeug. Die 44-jährige wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Vorfahrt missachtet: 13.000 Euro Schaden

Fulda. Ein 40-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Hofbieber befuhr am Donnerstag (24.10.) gegen 07:20 Uhr die K22 von Dipperz kommend in Richtung B458 und wollte an der Einmündung Höhe Ausfahrt Dipperz-Ost nach links auf die B459 in Richtung Friesenhausen einbiegen. Hierbei übersah er auf Grund starken Nebels den vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Opel-Signum-Fahrer aus Ebersburg, welcher zeitgleich die Gegenfahrbahn von Friesenhausen kommend in Richtung Dipperz befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden PKW. Durch den Aufprall wurde der Opel-Signum in die Leitplanke geschleudert und beschädigte diese. Der 20-jährige Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Kradfahrer bei Alleinunfall gestürzt

Eichenzell. Am 23.10.2019 kam es gegen 8:00 Uhr zu einem Alleinunfall bei dem ein 19-jähriger Krad-Fahrer aus Künzell schwer verletzt wurde. Der 19-jährige befuhr die K75 von Bronnzell kommend in Richtung Schloss Fasanerie. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, diesen jedoch auf Grund der nebligen Verhältnisse zu spät erkannte, verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich am Arm. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

