POL-OH: Parkende Fahrzeuge beschädigt: 26.000 Euro Sachschaden - Radfahrerin bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

Bad Hersfeld (ots)

Parkende Fahrzeuge beschädigt: 26.000 Euro Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (23.10.) gegen 15:35 Uhr befuhr ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Homberger Straße. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Hohenroda, ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld parkten in dieser Reihenfolge ihre Pkw seitlich in Richtung Innenstadt in Höhe der Hausnummer 10-12. Diese Fahrzeuge waren halb auf dem Gehweg und halb auf der Fahrbahn geparkt. Der 75-Jährige streifte zunächst beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel der Pkw-Fahrerin. Anschließend fuhr er aufgrund eines Fahrfehlers in den Pkw des 64-Jährigen. Dieser Pkw wurde aufgrund des Aufpralls wiederum auf das parkende Fahrzeug des 48-jährigen Fahrers geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 26.000, -- Euro.

Radfahrerin bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (24.10.) gegen 7:50 Uhr befuhr eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Frankfurter Straße aus Richtung Stadtmitte in Richtung "Picasso-Kreuzung". Eine 52-jährige Radfahrerin befuhr den baulich getrennten Radweg in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegen des Pkw auf ein Grundstück der Frankfurter Straße übersah die Pkw-Fahrerin die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dabei kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 305 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Dominik Möller, Pressesprecher

