Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 27.10.2019: Tag des Einbruchschutzes: Investieren Sie in Ihre Sicherheit

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Tag des Einbruchschutzes:

Das Polizeipräsidium Osthessen beteiligt sich am Landesweiten Aktionstag.

Fulda - Unter dem Motto "Tag des Einbruchschutzes: Investieren Sie in ihre Sicherheit", findet am 27. Oktober 2019 ein landesweiter Aktionstag rund um dieses Thema statt.

Die Polizei und ihre Kooperationspartner informieren an diesem Tag die Bevölkerung über effektive Sicherungsmaßnahmen. Das Polizeipräsidium Osthessen lädt alle Interessierten am 27.10.2019 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr in das Foyer des

Polizeipräsidium Osthessen Sveringstraße 1-7 36041 Fulda

ein.

Hier werden Experten rund um das Thema Einbruchschutz Rede und Antwort stehen.

Weitere Hinweise erhalten Sie unter anderem auch auf den Internetseiten: www.senioren-sind-auf-zack.de, www.polizei-beratung.de.

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell