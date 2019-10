Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs angefahren

Hünfeld (ots)

Am Donnerstag, den 24.10.2019, um 13:00 Uhr, ereignete sich in Burghaun im Klausmarbacher Weg ein Verkehrsunfall zwischen einem Opel Zafira und einem Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs, bei dem dieser leicht verletzt wurde. Der Opel befuhr den Klausmarbacher Weg in Richtung Hersfelder Straße. Auf Höhe der Zufahrt zur Hersfelder Straße 28, kam ihm der Müllwagen auf ihrem Fahrstreifen entgegen und hielt an, um Biotonnen zu entleeren. Als er an dem Lkw vorbeifuhr, überquerte der Mitarbeiter, hinter dem Müllwagen die Straße, um eine Tonne auf der gegenüberliegenden Seite zu entleeren. Die 38-jährige Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfassst den 46-jährigen mit der Fahrzeugfront. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500 EUR.

Gefertigt: POK Kascherus, Pst Hünfeld

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon: 0661 - 1050

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell