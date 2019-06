Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall mit zwei Verletzten auf der Kreisstraße 23

Finnentrop (ots)

Fehrenbracht. Eine Gruppe Motorradfahrer aus Südhessen befuhr am Pfingstsonntag um 12.00Uhr die Fehrenbrachter Straße in Richtung Finnentrop-Schliprüthen. In einer Rechtskurve geriet ein 52-jähriger mit seinem Motorrad zu weit in die Kurvenmitte und bremste ab. Dabei touchierte er das Motorrad des hinter ihm Fahrenden und kam zu Fall. Während sich 52-jährige durch den Sturz leicht verletzte, erlitt seine 17-jährige Beifahrerin schwerere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. EUR2.000.-. Die Kreisstraße 23 wurde während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell