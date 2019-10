Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand in Wohnhaus - drei Personen leicht verletzt

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit dem Brand eines Zwei-Familienhauses in der Lessingstraße in Wehretal-Reichensachsen sind zwei der Bewohner mit einer Rauchgasvergiftung in das Eschweger Krankenhaus gebracht worden. Ein Nachbar, der zur Hilfe geeilt war, wurde ebenfalls mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht, verbleibt aber daheim. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an, Feuerwehren aus den benachbarten Kommunen wurden zwischenzeitlich nachalarmiert. Auch Bewohner der benachbarten Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

