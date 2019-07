POL-BI: Unbekannter schlägt Fußgänger

Polizei Bielefeld

MK / Bielefeld - Windelsbleiche - In Windelsbleiche ist ein 41-Jähriger bereits am Sonntag, 21.07.2019, von einem anderen Mann attackiert worden - dabei verlor er kurzzeitig sein Bewusstsein.

Gegen 02:40 war der 41-jährige Bielefelder von einer Bushaltestelle aus an der Buschkampstraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung Am Metallwerk sprach ihn ein unbekannter Mann von hinten an. Nach einigen wenigen Sätzen schlug ihm der Fremde plötzlich mit der Faust in den Rücken. Daraufhin drehte sich der 41-Jährige um, erhielt einen Faustschlag ins Gesicht und brach zusammen. Als er zu sich kam, war der Unbekannte verschwunden. Im Anschluss ließ er seine Verletzungen in einem Bielefelder Krankenhaus behandeln.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war 20 bis 30 Jahre alt und soll ein südländisches Aussehen besitzen. Er hatte dunkle Haare und trug einen Bart.

