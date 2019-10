Polizei Eschwege

POL-ESW: Pferd bei Unfall getötet; Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Pferd bei Unfall getötet

Um 10:10 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf die K 42 von Laudenbach in Richtung Rommerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pferd, das die Kreisstraße überquerte. Durch den Aufprall wurde das Pferd an der Unfallstelle tödlich verletzt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Pferd stammte von einem nahegelegenen Reiterhof und wurde vom Eigentümer abgeholt und beseitigt. Der Schaden wird mit ca. 16.000 EUR angegeben. Der Verkehr wurde durch die Polizei geregelt, um 11:52 Uhr war die Unfallstelle wieder frei passierbar.

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Mittag, um 13:40 Uhr, in der Niederhoner Straße in Eschwege. Zur Unfallzeit fuhr eine 55-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw stadteinwärts und beabsichtigte nach rechts (durch Blinken angezeigt) auf das Gelände der Fa. ATU abzubiegen. Die nachfolgende 58-Jährige aus Eschwege erkannte dies auch rechtzeitig und bremste entsprechend ab. Die nun folgende 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf, das dadurch auf den Pkw der 55-Jährigen geschoben wurde. Die Autos der 28- und der 58-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Letztere wurde zudem leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

