Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gehweg in Mittelaschenbach beschädigt - Zeugen gesucht

Hünfeld (ots)

Am 24.10.2019 gegen 11:45 Uhr bog ein Lkw, an den ein größerer Baukran angehängt war, in der Ortslage von Mittelaschenbach aus Richtung Spahl kommend nach links in die Haselsteiner Straße nach Hofaschenbach ein. Im dortigen Einmündungsbereich überfuhr das Gespann aufgrund der Fahrbahnverengung durch eine Baustelle den linksseitigen Gehweg und setzte offenbar mit dem Kran auf. Dabei wurde der Bordstein auf ca. 5 m Länge weggedrückt, sodass sich das Pflaster des angrenzenden Gehwegs großflächig aufwarf und selbst die außenliegenden Randsteine teilweise beschädigt wurden. Anschließend fuhr das Gespann weiter, ohne dass sich der Fahrer um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro kümmerte. Der transportierte Baukran soll in einem roten Farbton lackiert sein und die Aufschrift "BB" tragen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06652-96580 an die Polizeistation Hünfeld zu wenden.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld Michael Adomeit

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon: 0661 - 1050

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell