Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Pst. Rotenburg Verkehrsunfallflucht in Alheim Am 17.10.2019, gegen 08.10 Uhr kam es auf der B83 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Fulda (ots)

Ein 22-jähriger Mann aus Hessisch Lichtenau befuhr mit seiner Landwirtschaftlichen Zugmaschine die B83 von Morschen kommend in Richtung Alheim/Heinebach. In einer Rechtskurve, ca. 200 m vor dem Ortsschild von Heinebach, kam ein LKW (Kipper) entgegen. Im Begegnungsverkehr berührten sich die linken Außenspiegel der Fahrzeuge und es kam zum Sachschaden. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mann aus Hessisch Lichtenau hielt kurz an, beseitigte die Scherben der kaputten Seitenscheibe, der Fahrertür, und entfernte sich anschließend ebenfalls unerlaubt von der Unfallstelle. An der landwirtschaftlichen Zugmaschine entstand Sachschaden in Höhe c. 2000 EUR. Ob am LKW ein Schaden entstanden ist, kann nicht gesagt werden. Erst gegen 15.30 Uhr meldete der junge Mann den Unfall bei der Polizei.

Gefertigt: Pst.Rotenburg, POK Weirich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell