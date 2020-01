Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mutmaßliches Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss von zwei jungen Fahrern am Neujahrstag.

Bitburg (ots)

Am Mittag des Neujahrtages wurde in Speicher ein 18 Jahre alter Autofahrer von Beamten der Polizeiinspektion Bitburg zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Es ergab sich dabei der Verdacht, dass der junge Mann seinen Wagen unter Betäubungsmitteleinfluss führte. Die Durchführung eines Drogenvortests lehnte der Fahrzeugführer ab. Daher wurde durch die kontrollierenden Polizisten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Fahrzeugschlüssel, zur Verhinderung einer anschließenden Weiterfahrt, vorübergehend sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in dieser Sache fuhr der 20jährigen Bruder des zuvor festgestellten 18 Jährigen bei der Dienststelle in Bitburg vor. Er wollte den sichergestellten Fahrzeugschlüssel seines Bruders abholen. Bei diesem Anlass ergab sich der Verdacht, dass auch der ältere Bruder unter Betäubungsmitteleinfluss zur Dienststelle gefahren war. Ein von diesem durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Es erfolgte auch bei dem 20 Jährigen eine Blutentnahme und eine Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Auswertung der entnommenen Blutproben steht noch aus.

