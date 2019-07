Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Folgenreicher Auffahrunfall

Isselburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in Isselburg-Heelden ereignet hat. Ein 62-jähriger Isselburger hatte gegen 18.00 Uhr die Empeler Straße befahren. Als er verkehrsbedingt stark bremsen musste, prallte der Wagen eines 35-jährigen Autofahrers aus Rees auf. Bei dem Unfall erlitt ein 68-jähriger Reeser leichte Verletzungen; er hatte im Fahrzeug des 35-Jährigen gesessen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Leichte Verletzungen zog sich ebenfalls der 62-Jährige zu.

