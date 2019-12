Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß auf Zebrastreifen

Paderborn (ots)

(ah) Mittwoch, 25.12.19, 11:24 Uhr, Paderborn, Marienstraße, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten, Ein 48jähriger PKW- Fahrer befuhr die Marienstraße in Richtung Stadtverwaltung. Er hielt zunächst vor dem Zebrastreifen, fuhr dann jedoch wieder an und übersah zwei Fußgänger, die gerade den Zebrastreifen passierten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 78-jährigen Fußgänger, welcher auf der regennassen Fahrbahn stürzte und sich leicht am Bein verletzte.

