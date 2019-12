Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Verkehrsunfall in der Innenstadt geflüchtet

Paderborn (ots)

(ah) Dienstag, 24.12.19, 17:30 Uhr, Paderborn, Le-Mans-Wall, Verkehrsunfallflucht, Der Fahrer eines dunklen SUV befuhr den Le-Mans-Wall in Richtung Westerntor. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel, auf der er mit einem Verkehrszeichen kollidierte, welches abriss und gegen einen entgegenkommenden PKW schleuderte. Der Unfallverursacher hielt kurz an, entfernte sich dann jedoch zügig in Richtung Westerntor, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 05251/306-0 bei ihr zu melden.

