Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Paderborn-Dahl (ots)

(ah) Mittwoch, 25.12.19, 18:00 Uhr, Paderborn-Dahl, K 38, Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten, Ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem 22-jährigen Beifahrer die K 38 von Dahl in Richtung Paderborn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Beide Fahrzeuginsassen zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurden in Paderborner Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

