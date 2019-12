Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß zweier Elektroräder

Paderborn-Sande (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Pedelecs im Kreuzungsbereich des Georg-Lucas-Weg mit dem Sennemühlenweg in Paderborn-Sande hat sich am Samstagmittag eine Person leichte Verletzungen zugezogen. Ein 76-Jähriger war gegen 13.44 Uhr mit einem Elektrorad auf dem Georg-Lucas-Weg in Richtung Delbrück unterwegs. Ohne sein Tempo zu reduzieren überquerte er den Sennemühlenweg. Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer, der von dort aus in Richtung Paderborn-Sande unterwegs war, musste stark abbremsen und stürzte dabei über das Lenkrad. Er wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Zu einer Kollision kam es nicht.

