Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch

Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mücke / Flensungen - Am Mittwochnachmittag (18.12.), zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Oberer Weg" einzubrechen. Die Täter versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand ein Schaden von rund 400 Euro.

Diebstahl von 40 Schafen (Heidschnucken)

Lauterbach / Frischborn - In der Zeit von Dienstag (17.12.) bis Mittwoch (18.12.) stahlen Unbekannte 40 Schafe (Heidschnucken) von einer Viehweide im Bereich der Hopfmannsfelder Straße. Es ist nicht auszuschließen, dass ein größeres Fahrzeug zum Abtransport der Tiere genutzt wurde. Der Wert der Tiere wird im mittleren vierstelligen Euro-Betrag angegeben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell