Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen für Unfall

Iserlohn (ots)

Frau von Bus erfasst Am heutigen Abend, gegen 20:18 Uhr, befuhr ein Bus der MVG die Baarstraße in Richtung Innenstadt. Zwischen Tannenweg und der Nußbergstraße vernahm er einen Schlag von rechts am Bus. Er hielt unmittelbar an und stellte eine Beschädigung an der Frontscheibe fest. Er suchte das Umfeld ab und fand eine leblose, dunkel gekleidete Frau auf der Straße liegend vor. Er informierte die Polizei und die Feuerwehr. Die 57 jährige Iserlohnerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen dem Krankenhaus zugeführt. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Das Verkehrskommissariat in Iserlohn (Tel.:02371 9199-0 oder 7100) fragt nun: Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen machen?

