Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Polizeieinsatz in Dahlerbrück

Schalksmühle (ots)

Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4384453

Spezialkräfte durchsuchten in der Nacht insgesamt drei Wohnungen. Hierbei nahmen sie in der Nacht vier Männer (17, 20, 32, 35) vorläufig fest. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ermittelt. Sie werden zur Stunde vernommen. Polizeibeamte stellten in den betroffenen Wohnungen ein Luftgewehr, zwei PTB-Revolver, mehrere Messer sowie eine geringe Menge Amphetamin sicher. Mit Ausnahme der Drogen, handelt es sich jedoch nicht um verbotene Gegenstände.

Der genaue Geschehensablauf ist weiterhin unklar, auch, weil das vermeintliche Opfer (17) weiterhin verschwunden bleibt. Nach bisherigen Ermittlungen hat sie jedoch eigenständig und unversehrt den mutmaßlichen Tatort verlassen. Die gleichaltrige Anruferin wurde angetroffen und zur Sache vernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um einen Vorfall handeln, der dem Rauschgiftmilieu zuzuordnen ist.

Die Ermittlungen dauern an.

