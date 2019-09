Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gemeindezentrum

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstagabend sind Unbekannte in das Gemeindezentrum Maria Königin am Graf-von-Galen-Ring eingebrochen. Sie zerstörten zwischen 17.50 und 18.45 Uhr ein Fenster im Tiefparterre und brachen eine weitere Innentür zu einem Büro auf. Dort durchwühlten sie diverse Schränke. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

